غدًا.. حمدى الميرغنى يكشف عن تجربته الفنية مع عادل إمام في "واحد من الناس"

يحل نجم الكوميديا حمدى الميرغنى وزوجته إسراء عبد الفتاح نجما مسرح مصر، ضيفا علي الإعلامى الدكتور عمرو الليثى، فى برنامجه "واحد من الناس"، ومن المقرر أن تذاع الحلقة فى تمام التاسعة والنصف مساء عبر شاشة قناة النهار.
ويتطرق الحوار والذى يتخلله العديد من المواقف الكوميديا حول مسرح مصر، وكيف كانت البداية لهما والانطلاقة الكبيرة والنجاح لدى الجمهور المصرى، ويتناول اللقاء كشف العديد من الأسرار الخاصة حول الحياة العائلية لنجمي مسرح
ويكشف "الميرغنى" عن تجربته الفنية الجديدة مع عادل إمام بمسلسل "فلانتينو" وحلم حياته الذى تحقق بالوقوف أمام الزعيم فى عمل كوميدى.
يذاع برنامج "واحد من الناس" فى التاسعة والنصف مساء غد الأحد عبر شاشة قناة النهار.
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