أبريل المقبل.. أشرف عبدالباقي يعرض "مسرحية كلها غلط" في أسيوط

يستعد الفنان أشرف عبدالباقي، لتقديم عرض "مسرحية كلها غلط"، في محافظة أسيوط، وذلك في إطار خطته لعمل جولات في محافظات مصر المختلفة، بدأها في محافظة بورسعيد، إلى جانب استعداده للعرض بمحافظة المنيا يوم 27 مارس الجاري.
وتبدأ جولة الفريق في محافظة أسيوط 3 أبريل، وتستمر حتى 5 من نفس الشهر، على مسرح جامعة أسيوط.
والتقى عبدالباقي بالدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب والدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وأعلنوا عن توفيرهم كل سبل التعاون لخروج المسرحية بشكل مناسب.
مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" هي رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبدالباقي
مسرحية "جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط"، بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقي وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة حسن نجيب ومدير المسرح رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي.
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