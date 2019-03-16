شيري عادل تنشر صورة جديدة لها من بولندا .. والجمهور : بعشق ضحكتك

نشرت الفنانة شيري عادل، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة جديدة لها من بولندا. وظهرت شيري بالصورة، وهى تتجول فى الشارع، تحت المطر، وكانت تمسك بيدها مظلة سوداء تقيها زخاته المتلاحقة. بيدها مظلة سوداء تقيها زخاته المتلاحقة. Advertisements يذكر أنه تعود الفنانة شيري عادل للسينما بعد غيابٍ طويل من خلال فيلم"طلعت حرب 2" المقرر انطلاق تصويره قريبًا. وهي تشارك في البطولة النسائية مع منة فضالي وياسمين الخطيب في أولى تجاربها السينمائية. فيما تدور الأحداث من خلال 4 حكايات منفصلة متصلة وسيتم تصويره بالكامل داخل مصر.

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