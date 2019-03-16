شيري عادل تنشر صورة جديدة لها من بولندا .. والجمهور : بعشق ضحكتك

نشرت الفنانة شيري عادل، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة جديدة لها من بولندا.
وظهرت شيري بالصورة، وهى تتجول فى الشارع، تحت المطر، وكانت تمسكبيدها مظلة سوداء تقيها زخاته المتلاحقة.
يذكر أنه تعود الفنانة شيري عادل للسينما بعد غيابٍ طويل من خلال فيلم"طلعت
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