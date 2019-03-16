شاهد.. أحمد داوود يكشف كواليس أولي مشاهده في ولاد رزق ٢

نشر الفنان أحمد داوود ، عبر حسابه الشخصي بموقع التديونات"تويتر"، صورة من كواليس ولاد رزق الجزء الثاني، مع الفنان خالد الصاوي. خالد الصاوي. وعلق على الصورة كاتبًا: " ‏ولاد رزق ٢ قريبا". Advertisements يذكر أن "ولاد رزق" بطولة كل من "أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داوود، وكريم قاسم، وسيد رجب "، ومن تأليف صلاح الجهيني، ومن إخراج طارق العريان.

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