5 أبريل .. ياسمين تحيي حفلا على مسرح "البروج"

تحيي المطربة ياسمين علي ، يوم 5 أبريل المقبل، حفل غنائي على مسرح البروج ساقية عبد المنعم الصاوي الجديد بطريق الإسماعيلية الصحراوي في تمام الساعة السابعة مساء.
ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل العديد من الأغاني الطربية والخاصة بها، مثل "اتفاءلوا بالخير، يا بتاع الورد، يا حب زمان، وغيرها من الأغاني التي اشتهرت بإعادة غنائها.
يذكر أن آخر أعمال المطربة ياسمين علي هي أغنية ملاك وشيطان التي تعدت مليون مشاهدة على قناتها باليوتيوب، وتتر مسلسل أنا شهيرة أنا الخائن وتتر المقدمة والنهاية لمسلسل بيت السلايف، وتتر مسلسل أمر واقع الذي تعدي 14 مليون مشاهدة.
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