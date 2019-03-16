بالفيديو.. الجسمي يطرح أحدث أغانيه من كلمات عبد الرحمن الأبنودي

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أغنية سينجل باللهجة المصرية، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، و تحمل عنوان "غالي"، وهي من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان طلال، وتوزيع توما. الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان طلال، وتوزيع توما. يذكر أن الفنان الإماراتي طرح منذ أيام قليلة أغنية جديدة بعنوان "أحزان ومرت" من كلمات بدر بن عبد المحسن، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، توزيع موسيقي وليد فايد، وإشراف عام خالد أبو منذر المشرف على كل أعمال الموسيقار طلال.

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