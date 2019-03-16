6 أبريل.. محمد عدوية يحيي حفلًا في جامعة مصر

يحيي المطرب محمد عدوية، يوم 6 أبريل المقبل، حفلا غنائيا في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بمنطقة السادس من أكتوبر، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.



وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين أربع

فئات وهي 200 جنيه و300 جنيه و350 جنيهًا و400 جنيه باختلاف الفئات لكل تذكرة منهما.ويقدم عدوية خلال الحفل باقة من أغاني ألبومه الأخير "سكوتخلاص"، وأغاني أخرى، مثل: الطيب أحسن والمولد، وغيرهما من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور.يذكر أن طرح عدوية منذ أشهر قليلة أحدث ألبوماته الذي حمل عنوان "سكوت خلاص"، وحقق من خلاله ردود فعل إيجابية، ويعكف حاليا على التحضير لألبومه الجديد لطرحه عام 2019.