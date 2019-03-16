يحيي المطرب محمد عدوية، يوم 6 أبريل المقبل، حفلا غنائيا في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بمنطقة السادس من أكتوبر، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.
وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين أربع
ويقدم عدوية خلال الحفل باقة من أغاني ألبومه الأخير "سكوت
خلاص"، وأغاني أخرى، مثل: الطيب أحسن والمولد، وغيرهما من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور.
يذكر أن طرح عدوية منذ أشهر قليلة أحدث ألبوماته الذي حمل عنوان "سكوت خلاص"، وحقق من خلاله ردود فعل إيجابية، ويعكف حاليا على التحضير لألبومه الجديد لطرحه عام 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر 6 أبريل.. محمد عدوية يحيي حفلًا في جامعة مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.