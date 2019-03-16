وفاء عامر تتعاقد على أداء فى أغنية لعيد الأم.. وابنها مفاجأة الكليب

تعاقدت الفنانة وفاء عامر على أغنية جديدة تحمل عنوان "أشبع منها"، مع شركة 7drk لصاحبها أحمد الشاعر والتي تشارك فيها مع نجلها عمر، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.

أغنية "أشبع منها" من غناء

وألحان مصطفي العسال، وكلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع محمد مجدي، وانتاج مشترك بين كل من شركة 7DRK و شركة wow للإنتاج الفنى.ومن المقرر تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وطرحها بالترامن مع الاحتفال بعيد الأم والذي يوافق ٢١ مارس الجاري.يذكر أن الفنانة وفاء عامر لديها ابن وحيد يُدعى عمر، من ناحية أخرى، تواصل وفاء تصوير مشاهدها في مسلسل "حكايتي" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.