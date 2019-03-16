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تعاقدت الفنانة وفاء عامر على أغنية جديدة تحمل عنوان "أشبع منها"، مع شركة 7drk لصاحبها أحمد الشاعر والتي تشارك فيها مع نجلها عمر، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.
أغنية "أشبع منها" من غناء
ومن المقرر تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وطرحها بالترامن مع الاحتفال بعيد الأم والذي يوافق ٢١ مارس الجاري.
يذكر أن الفنانة وفاء عامر لديها ابن وحيد يُدعى عمر، من ناحية أخرى، تواصل وفاء تصوير مشاهدها في مسلسل "حكايتي" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاء عامر تتعاقد على أداء فى أغنية لعيد الأم.. وابنها مفاجأة الكليب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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