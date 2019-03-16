كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد علاء يبدأ تصوير أولى مشاهده بـ"قمر هادئ" بالتجمع الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ الفنان محمد علاء، غدًا الأحد، تصوير أولى مشاهده بمسلسل "قمر هادي" بطولة النجم هاني سلامة، بالتجمع الخامس، بعدما وقع اختيار المخرج رؤوف عبد العزيز عليه، لتقديم أحد الأدوار المحورية خلال السياق الدرامي لأحداث المسلسل، المقرر عرضه في ماراثون رمضان المقبل عبر القنوات الفضائية.

"قمر هادى" يسجل التعاون الثالث الذي يجمع هانى سلامة برؤوف عبد العزيز، بعدما شكلا ثنائيا حققا نجاحا باهرا خلال الفترة الماضية سواء في مسلسل "فوق السحاب" أو "طاقة نور".

"قمر هادي" بطولة هاني سلامة وداليا مصطفى ويسرا اللوزي ومحسن محيي الدين ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي مؤمن نور وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة، تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.