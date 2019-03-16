حسين الجسمي يطلق «غالي».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق الفنان والمطرب الإماراتي حسين الجسمي أغنية سينجل جديدة باللهجة المصرية عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب» تحمل عنوان «غالي».

الأغنية من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، ألحان طلال، وتوزيع توما، وحققت الأغنية نسبة استماع مجزية على التطبيقات الغنائية ومواقع الفيديوهات.

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وتقول كلمات الأغنية «غالي وياغالي وياغالي شوف لي وصفه لليالي أنت تروح وتنام والليل تسيبهولى قبل ماقولك كلام الاقيك تقولهولي، يابو العيون النسايه انت اللي ساكن جوايا وأنت نور عيني ياعيني وانت كاتبني وقاريني وعارف اللي يضحكني وعارف اللي يبكيني».

وكان الفنان الإماراتي طرح منذ أيام قليلة أغنية جديدة تحمل عنوان “أحزان ومرت” من كلمات بدر بن عبد المحسن، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، توزيع موسيقي وليد فايد، وإشراف عام خالد أبو منذر المشرف على كل أعمال الموسيقار طلال.