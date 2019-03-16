هل أخلف محمد منير وعده بالتبرع لضحايا حادث محطة مصر؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري محمد منير حفل غنائي ضخم في فاميلي بارك بالقاهرة الجديدة، وذلك خلال الأيام الماضية.

محمد منير، أعلن قبل الحفل على تبرعه بجزء من أرباح الحفل لصالح إحدى مستشفيات الخاصة بعلاج الحروق وذلك تضامنًا مع ضحايا حادث محطة مصر والذي راح ضحيته أكثر من 20 شخص وإصابة 52 شخص.

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ولكن مصدر مسئول بالمستشفى الذي كان من المفترض أن يتبرع لها منير، فجر مؤخرًا مفاجأة عندما أكد أن منير لم يدفع أي مبلغ مالي لهم ولم يتبرع بشيء كما أعلن، لتضع هذه التصريحات منير في مأزق كبير، ولكنه لم يكشف حتى الآن عن سبب عدم تبرعه رغم مرور فترة على هذه الحفلات، وذلك وفقًا لمجلة “لها”.

يذكر أن الحفل أقيم تحت عنوان “وحشتنا يا منير”، والذي يعد عودة محمد منير إلى الحفلات بعد غياب طويل، واستمرت التجهيزات للحفل لأكثر من 5 أيام متتالية.

وكان آخر حفل لمنير منذ عام تقريبا، حيث كان في شهر مارس الماضي على ساحة معبد الكرنك في حفل ختام احتفالية الأقصر عاصمة الثقافة العربية