شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير يسترجع ذكرياته مع أحمد السقا فى فيلم "من 30 سنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع الفنان شريف منير ذكرياته مع الفنان أحمد السقا فى فيلم "من 30 سنة"، معبرا عن حبه واعتزازه بدوره فى الفيلم، وعرض فى 2016 ومن بطولة عدد كبير من النجوم وهم أحمد السقا وشريف منير ومنى زكى وميرفت أمين ونور رجاء الجداوى وصلاح عبد الله ومحمود البزاوى، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

وكتب شريف على الصورة، التى نشرها عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "فيلم من 30 من الأدوار اللى باعتز بيها".

ويقدم الفنان شريف منير برنامج "أنا وبنتى" مع ابنته أسما، ويعرض كل خميس من كل أسبوع الساعة 11 مساءً ويذاع عبر قناة ON E.