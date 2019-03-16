شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة: تكريم مهرجان الأقصر أعاد لى مشاهد طفولتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ندوة تكريمية للفنانة لبلبة أدارها الزميل جمال عبد الناصر بحضور السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان الذى رحب بالنجمة المكرمة، وقال فى حقها كلمات تعبر عن اعتزاز مهرجان الأقصر بتكريمها، مؤكدا أنه شخصيا يحب أعمالها وأنها تصنع دائما البهجة فى كل أعماله.

ثم تحدث الكاتب الصحفى جمال عبد الناصر عن مسيرتها، مؤكدا أنها مسيرة ذاخرة بالأعمال المميزة وأن الحديث عنها كلها ربما يستغرق ندوات ولكنه اختصر مسيرتها للحضور فى أرقام قائلا: لبلبة بدأت مشوارها فى سن 5 سنوات وقدمت حتى الآن ٨٦ فيلما وتصور فيلما جديدا ليصل رصيدها إلى ٨٧ ونالت من قبل 13 جائزة عن فيلمها "ليلة ساخنة"، وشاركت 16 مرة كعضو لجنة تحكيم بعدد من المهرجانات الدولية.

وبدأ مدير الندوة بسؤال لبلبة عن بداياتها واستعراض المراحل الفنية فى مشوارها فقالت: بدايتى الفنية جاءت بالصدفة بعد ان اختارنى ابو السعود الإبيارى والمخرج نيازى مصطفى وبالفعل أمى كانت تريد ذلك وأبى كان يرفض، ولكن والدتى أصرت وبالفعل تعاقدت على أول فيلم حبيبتى سوسو مع إسماعيل ياسين وحصلت على أجر 100 جنيه، وبعد ذلك اختارنى حسين صدقى لفيلم البيت الكبير والفيلم كان به رسالة للاطفال، وبعدها ظللت أحاول اختيار كل اعمالى بدقة ويكون لها رسالة، لم يتوقع أى شخص من عائلتى استمرارى فى الفن عندما أكبر وتتغير ملامحى ولكن هذا حدث ولم أتوقع.

وأضافت: عند عرض أعمالى على الشاشة اثناء التكريم أمس جاءت ذكريات كثيرة لذاكرتى والأعمال التى قدمتها وكل مرحلة كنت أقدم أفلام فيها وخلال استضافتى فى مهرجانات العالم اندهشوا من استمرارى فى الفن من الطفولة.

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وقالت لبلبة أيضا: حضرت 18 دورة لمهرجان كان السينمائى وكنت أشاهده فى التليفزيون، وأتمنى حضوره وسعيت للذهاب له وبالفعل تحققت أمنيتى وحضرت تقريبا كل دوراته وكنت على الأقل أشاهد 40 فيلما، خاصة أفلام المسابقة الرسمية وكنت أسافر على حسابى الشخصى واستفدت من التجربة جدا وبعدها تغيرت طريقة وشكل الأدوار التى أقدمها، وكانت مرحلة جديدة مع المخرج عاطف الطيب قدمت فيها ضد الحكومة ثم ليلة ساخنة.

وردا على سؤال من إعلامية مغربية حول طفولتها ولحظة تكريمها قالت: كأننى رجعت لى كل طفولتى وكأنها تسير بجانبى من وقت علمى بتكريمى من مهرجان الأقصر خاصة أننى قمت بالغناء فى معظم محافظات الصعيد أما عن شعار المهرجان "السينما حيوات أخرى" فهو يشبه مشوارى.

وعن غنائها للأطفال قالت: غنيت للأطفال أكثر من 200 أغنية، وكان مكتوب بجواز سفرى أننى مطربة وممثلة أما عن مرحلة تقليد الفنانين فقالت إنها مرحلة كانت مهمة وقمت بتقليد كل الفنانين وبعضهم كان سعيدا والوحيدة ، ما زلت أقوم بالتقليد حتى الآن وقمت بالتقليد كل المطربين الكبار إلا أم كلثوم، ولم أفكر فى تقليدها، وفى إحدى المرات والحفلات كنت أقوم بتقليد الفنانين وبحضورها وعمرى 7 سنوات واتفاجئت بأنها تتوجه ناحيتى وتعطينى منديلها لتقليدها وهى المرة الوحيدة التى قلدتها وأمامها فقط، أما فايزة أحمد فطلبت منى تقليدها وكانت تتصل بى وتقول لى لماذا لا تقلدينى وبعد تقليد عدد من الفنانين كانوا يعدلون من أدائهم بعد تقليدهم ومنهم وردة وبعضهم عدل من حركاته بعد أن شاهدونى أقلدهم.

وأضافت: نجات فقط هى من تضايقت من تقليدى لها فى احدى الحفلات وكان ظهورى قبلها والحمهور بمجرد ان سمعها ضحك ولكنى اعتذرت لها ولم اقلدها مرة أخرى، أما عادل إمام فهو الوحيد الذى لم أقلده ولا أعرف، ولماذا لأنه دائما أمامى ولا أنسى له وقفتى بعد وفاة أمى وأيضا يسرا وإلهام شاهين وليلى علوى فجميعهم ساندونى، وكنت أتمنى وجودها اليوم وقت تكريمى.