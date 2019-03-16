شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 21 يوماً .. فيلم The Favourite يحقق 93 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم The Favourite إيرادات وصلت إلى 93 مليون دولار منذ طرحه يوم 23 نوفمبر الماضى، وانقسمت الإيرادات 34 مليون دولار داخل الولايات المتحدة، و59 ملايين دولار حول العالم.

الفيلم من بطولة إيما ستون، وراشيل وايز، ونيكولاس هولت، وجو الوين، وأوليفيا كولمان، ومارك جاتيس، وتيموثى اينيس، وجيني رينسفورد، ومن إخراج يورجوس لانثيموس، ومن تأليف ديبورا ديفيس، وتوني مكنمارا.

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الفيلم تدور قصته أوائل القرن الثامن عشر فى إنجلترا أثناء الحرب مع الفرنسيين، تحتل الملكة "آن" العرش، وتدير صديقتها المقربة ليدى "سارة" البلد بدلاً منها، عندما تصل خادمة جديدة أبيجيل، فإن "آن" تقابل "سارة"، التى بدورها تأخذها تحت جناحها و ترى أبيجيل فرصة للعودة إلى جذورها الأرستقراطية، بما أن سياسة الحرب أصبحت مضيعة للوقت بالنسبة لسارة، فإن أبيجيل تصبح رفيقة الملكة، وصداقتهم المزدهرة تعطيها فرصة لتحقيق طموحاتها ولن تسمح للمرأة أو الرجل أو السياسة بالوقوف فى طريقها.