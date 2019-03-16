شكرا لقرائتكم خبر عن "باينك اتحسدتى يا فوفة".. فيفى عبده فى الفراش بسبب نزلة برد حادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مجموعة من الفيديوهات التى نشرتها النجمة فيفى عبده على صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور إنستجرام، وهى تستعرض الرقص الشرقى، يبدو أن "عيد الحسود فيها عود"، حيث طالبت فيفى عبده جمهورها بالدعاء لها بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة أدت إلى إصابتها بنزلة برد حادة، متمنية الدعاء من جمهورها بالشفاء العاجل.









ونشرت فيفى عبده صورة لآية قرآنية وهى سورة الفلق، فدائماً تخاف من الحسد ولديها رهبة وخوف منه، لذلك نشرت هذه الآية القرآنية.

يذكر أن الفنانة فيفى عبده عادت مؤخرا للرقص فى حفلات فنية يحضرها الجمهور، كما تشارك جمهورها على السوشيال ميديا فيديوهات أثناء قيامها بالرقص.

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