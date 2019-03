شكرا لقرائتكم خبر عن ديمى لوفاتو تدعو المدمنين لعدم اليأس من الاستشفاء.. اعرف النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت مغنية البوب العالمية ديميى لوفاتو نصائح للمدمنين وكل من يريد التعافى من الإدمان: حيث قالت اتخاذ الخطوات الصحيحة نحو الشفاء سهل للغاية، وحتى فى حال الانتكاس فإن المساعدة من أهم العناصر التى تساعد على الشفاء.

ووفقا لمجلة بيبول فعاشت مغنية "Tell Me You Love Me"، البالغة من العمر 26 عامًا الفترة الماضية فى رحلة علاجية من الإدمان، عقب تناولها جرعة زائدة من مخدر الهروين كادت أن تودى بحياتها، وفى ذلك السياق قالت: "أنا لست نادمة على ما حدث لأننى كنت بحاجة إلى ارتكاب تلك الأخطاء، من أجل التمييز بين السير فى طريق الخير أم الشر".

ووجهت لوفاتو كلمة: "لا تغلق الباب عليك مطلقًا بغض النظر عن عدد المرات التى حاولت البدء فيها، وإذا كنت قد ارتدت خائفًا وكنت خائفًا من الحصول على المساعدة مرة أخرى، فأعرف فقط أنه من الممكن اتخاذ هذه الخطوة نحو الانتعاش"، وتابعت: "إذا كنت على قيد الحياة اليوم، فيمكنك العودة إلى الطريق الصحيح، أنت تستحق هذا".

يذكر أن الفنانة ديمى لوفاتو كانت تمر فى الفترة الآخيرة، بضغوطات عصيبة، وذلك نتيجة إدمانها على المخدرات، وهذا ما كشفته تقارير صحف أجنبية، وصرحت به ديمى لوفاتو، بنفسها وأعلنت أنها تخوض حربًا مع الإدمان وستنتصر عليه.

كما كشفت تقارير الصحف الأجنبية مؤخرًا أن حالة ديمى لوفاتو بدأت تتحسن بنسبة كبيرة وجيدة، فهى تتعافى بشكل تدريجى، ويساعدها على ذلك إرادتها فى التخلص من هذا الإدمان الذى كاد أن يدمر حياتها، حتى أنها قالت أنها ستنتصر على هذه الآفة وتحاربها بعد تناولها جرعة زائدة من الهيروين.