مخرج "مملكة الخواتم" ينعى شهداء حادث نيوزيلندا: "سنقف يدا واحدة مع أشقائنا المسلمين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نعى المخرج والمنتج السينمائي النيوزيلندي، بيتر جاكسون، شهداء الحادث الإرهابي الغاشم، الذي استهدف مسجدين بمدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا صباح أمس الجمعة، وأدى لقتل أكثر من 50 شخصا، في تصريح رسمي وفقا لموقع "Variety"، وهو مخرج سلسلة الفانتازيا الشهيرة "The Lord of the Rings".

وأعرب جاكسون عن حزنه قائلا: "النيوزيلنديون محطمون، قلوبنا مع هؤلاء الذين عانوا من هذا الحادث الأليم، ونقف جميعا يدا واحدة بجانب أشقائنا وشقيقاتنا المسلمين، وسنفعل كل ما في استطاعتنا لمساعدتكم على تضميد جراحكم والوقوف مجددا مع هذا الحادث المأسوي".

وكان لعدد من المخرجين والنجوم النيوزيلنديين العديد من التعليقات التي أدانوا فيها الهجوم الإرهابي الغاشم، منهم المخرج العالمي، تايكا وايتيتي الذي نشر تغريدة عبر حسابه على إنستجرام ونعى شهداء الحادث قائلا: "قلبي انفطر، بلدي حزينة وأنا كذلك، وأشعر بالأسى لمثل هذا العمل الشنيع، الذي حدث في بلدي، وحبي لمدينة كرايست تشيرش ولعائلات الضحايا والمجتمع الإسلامي وكل من اختار بلادنا لتكون بلدهم، هذا ليس نحن"

إلى جانب الممثل النيوزيلندي العالمي، سام نيل، الذي عبر عن استيائه قائلا: "هذا أبعد من جريمة الإرهاب الفظيعة في بلدنا، بلدكم الصغيرة، مع الحب والحسرة للمجتمع الإسلامي في أوتياروا، نحن معكم، نحن جميعا النيوزيلنديين، نحن نبكي معا".

يذكر أن بيتر جاكسون عُرض له نهاية العام الماضي فيلم الفانتازيا والمغامرات "Mortal Engines" الذي كان خيبة أمل له، إذ لم يحقق إلا 82 مليون دولار من ميزانية إنتاجية بلغت 100 مليون دولار في سابقة هي الأولى بمسيرة المخرج العالمي السينمائية.