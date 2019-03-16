الثلاثاء.. "MBC مصر" تبدأ عرض "عائلة الحاج نعمان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: تبدأ قناة "MBC مصر" يوم الثلاثاء المُقبل عرض الدراما الاجتماعية "عائلة الحاج نعمان"، يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً. تدور أحداث مسلسل "عائلة الحاج نعمان" في فترة السبعينيات من القرن الماضي حول تاجر الموبيليات الشهير "الحاج نُعمان"، الذي يُعاني إبنه الوحيد "خالد" من إعاقة ذهنية ونوبات من الصرع، تجعله غير قادر على Advertisements التعامل بعدالة مع زوجته الأولى وإخواته البنات مما يدفع زوجته للسفر إلي القاهرة بعد حملها مع عدم إعترافه بهذا الحمل، مما يُفجر الكثير من الصراعات والأزمات داخل العائلة. يجمع مسلسل "عائلة الحاج نُعمان" نخبة من الفنانين منهم تيم الحسن، وصلاح عبدالله، وأحمد بدير، ويسرا اللوزي، وهبة مجدي، وفاطمة الناصر، وهو من تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد شفيق.

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