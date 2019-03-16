عمل مع شاهين ومنير والساحر وصفاء أبو السعود.. معلومات عن الفنان عزت إبراهيم بعد وفاته اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى

توفى الفنان عزت إبراهيم، صباح اليوم السبت، بعد صراع مع المرض، داخل أحد المستشفيات، وشيع جثمانه من كنيسة السيدة العذراء من شارع شبرا.

ويقام العزاء بقاعة المحبة في الكنيسة ذاتها، مساء اليوم، حسب تصريحات منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية لـ"الخليج 365".

ورغم أن عزت إبراهيم عمل منذ سنوات طويلة، فإن أدواره كانت صغيرة، وقدم حوالي 20 عملا، غير عمله في المسرح.

وفي السطور التالية نلقى الضوء على بعض المعلومات عنه

-اكتشفه المخرج الإذاعي عبده دياب خلال مشاركته في مسرح المدرسة

-بدأ عمله في التليفزيون المصري ثم في مسرح الثقافة الجماهيرية

-كان يشعر بالحزن لأن ممثل المسرح لا يحصل على التقدير اللازم في مصر

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-قدم مسرحية "منين أجيب ناس" مع محسنة توفيق وهو في الصف الثاني الثانوي

-عمل مخرجا منفذا في برنامج للفنانة صفاء أبو السعود

-كان يهوى منذ صغره معرفة أسماء ممثلي الأدوار الثانوية في أفلام الأبيض والأسود

-جسد شخصية المخرج حسن الإمام في مسلسل السندريلا مع منى زكي

-حقق حلمه بالعمل مع يوسف شاهين من خلال فيلم المهاجر

-أستاذته كانت إيناس بكر، مساعدة عمر الشريف، ما ساعده على معرفته وامتدت العلاقة بينهما لسنوات طويلة.

-قدم حوالي 20 عملا في السينما والتليفزيون بينها أفلام كان يوم حبك وكلمني شكرا وجنينة الأسماك وجواز بقرار جمهوري، ومسلسلات السندريلا ودوران شبرا والمغني ورأس الغول.

-عاش آخر أيامه في المستشفى وكان يعاني بشدة، وزارته الفنانة سميرة أحمد.