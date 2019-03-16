صور.. نجم بوليود عامر خان يحتفل بعيد ميلاده الـ54.. ويعاتب كانجانا

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

نفى عامر خان أي علم بتعليقات كانجانا رانوت بأنه لم يدعمها خلال إطلاق فليمها الجديد، وقال نجم بوليوود يوم الخميس 14 ماؤس، انه لم يكن على علم بأن كانجانا رانوت مستاءة منه لعدم دعم فيلمها الذي صدر حديثًا، Manikarnika: The Queen of Jhansi.

وكانت كانجانا، في مقابله، قد ادعت أنها حرصت على حضور أفلام عامر مثل “دانجال و”سيكرت سوبرستار”، ولكن الممثل تجاهل تماما دعمها أو تهنئتها عندما بدأت في عرض أفلامها.

تساءل عامر عند اطلاعه على تصريحات كانجانا، وقال عندما كان يتحدث إلى الصحفيين في عيد ميلاده الرابع والخمسين: “لقد كانت مستاءة مني؟ لماذا؟ لم تخبرني انها مستاءة مني، عندما أقابلها سأسالها”.

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بعد إطلاق فيلم Manikarnika: The Queen of Jhansi بدور العرض السينمائي، كانت كانجانا قد هاجمت العديد من مشاهير بوليوود بمن فيهم عامر وعلياء بهات لعدم دعم أفلامها.

الجدير بالذكر أن الممثل عامر خان الذي يحتفل بعيد ميلاده، قد رافق زوجته كيران راو وأقام حفل صغير لتقطيع الكعكة بحضور وسائل الإعلام، كما تناول أسئلتهم ومضى ليكشف أنه لم يكن على علم بتعليقات كانجانا رانوت ضده.

من ناحية أخرى، كان فيلم “بلطجية هندوستان” لعامر خان مخيبًا للآمال في شباك التذاكر، وعلى الرغم من أنه شهد افتتاحًا قياسيًا قدره 500 ألف روبية، إلا أن الفيلم تحطم بعد فترة وجيزة، وسقط جماهيريًا.