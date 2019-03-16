بعد خلافات مع كيت ميدلتون.. ميجان ماركل وهاري يستعدان لمغادرة القصر الملكي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن قصر بكنجهام في بريطانيا، عن ترتيبات لإقامة مستقلة للأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، التي تنتظر مولودها الأول، بعدما كانا يتشاركان ترتيبات الإقامة في القصر مع شقيق هاري الأكبر الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون.

هاري وميجان، المعروفان رسميا باسم دوق ودوقة “ساسكس”، كانا قد تقاسما طاقم الموظفين مع ويليام وكيت، منذ زواجهما في مايو من العام الماضي، ووافقت الملكة إليزابيث الآن على السماح لهما بالاستقلال داخل القصر هذا الربيع.

قصر بكنجهام أفاد في بيان له: هناك مكتب خاص الآن لدوق “ساسكس” والذي يدعم أنشطة الدوقة منذ خطبة سموهما في نوفمبر 2017.. وستضمن هذه الخطوة التي يتم التخطيط لها منذ فترة طويلة وجود ترتيبات تقدم الدعم الدائم لعمل الدوق والدوقة مع بدئهما لحياتهما الأسرية وانتقالهما لمكان إقامتهما الرسمي في مقر فروجمور الملكي.

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صحف بريطانية كانت قد ذكرت منذ نهاية العام الماضي، أن هناك خلافات بين الرباعي الملكي، هاري وميجان من جانب وويليام وكيت من جانب آخر، لكن لم تظهر أي مؤشرات على مثل ذلك الخلاف في العلن، وبدا الأميران وزوجتاهما على وفاق عندما حضر الأربعة معا يوم الكومنولث في لندن.

يأتي التغيير في الوقت الذي تنتظر فيه العائلة الملكية مولود ميجان الأول من حفيد الملكة هذا الربيع، كما يستعد هاري وزوجته للانتقال من مقر إقامتهما في قصر كينزنجتون، حيث يقيم ويليام وكيت، إلى منزل جديد على أراضي قلعة ويندسور.

ومقر فروجمور الملكي هو جزء من مقر إقامة تابع للأسرة الملكية منذ القرن الثامن عشر وكان الزوجان أقاما به حفل الاستقبال المسائي بعد مراسم زفافهما التي أقيمت في قلعة ويندسور.