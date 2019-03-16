مها أحمد وزوجها يكشفان تفاصيل إنسانية مؤلمة حول مرض ابنهما الأكبر.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان المصري مجدي كامل وزوجته الفنانة مها أحمد، عن نجلهما أحمد، من ذوي الاحتياجات الخاصة، وسبب إصابته بهذا المرض للمرة الأولى.

مها أحمد، وصفت خلال لقائها في برنامج «أنا وبنتي»، والذي يقدمه الفنان شريف منير مع ابنته أسما، والمذاع عبر فضائية on e، ابنها أحمد بأنه يمثل لها الحياة والجنة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وتعتبره رزقًا من الله، مشيرة إلى أنه أول طفل تنجبه.

وقال زوجها الفنان مجدي كامل، أن ابنهما أحمد بمثابة تمييز من الله لهما، وأنه لا يعد ابتلاء كما يعتقد البعض، كما وجه نصيحة لكل أم لديها طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة مثل ابنهما، أن تشكر الله على ما ميزهما به وأنه رزق وبركة في العائلة، كما استنكر قيام بعض العائلات بإيداع أبناءها في دور رعاية ولا تهتم بهم.

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وأوضحت مها أن ابنها لم يولد على حالته الصحية الحالية من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن بسبب خطأ طبي من أحد الأطباء أثناء ولادته، لأنه استعمل شفاطًا لإخراجه مما أدى إلى نقص الأكسجين وتدمير 20% من خلايا المخ، مما أثر عليه وجعله لا يستطيع الحركة أو الكلام، كما أوضحت أنها وزوجها مجدي كامل لا توجد بينهما صلة قرابة، حتى يكون هناك احتمال لولادة طفل معاق.

وأكدت مها أن أحمد يحظى باهتمام كبير جدًا داخل الأسرة، وتتبادل الأدوار مع زوجها مجدي كامل في رعايته فلا يسمحان لأحد غيرهما بأن يلمسه، وفي بعض الأحيان يغادر أحدهما موقع التصوير من أجل إطعامه ليعود بعدها للعمل مجددًا.

ولم يتمالك الفنان شريف منير دموعه خلال الحلقة، بسبب احاديث الفنان مجدي كامل عن المواقف الصعبة التي واجهاها مع عدد من الأطباء بسبب مرض ابنهما وكيف أن أحدهم رفض تطعيمه بحجة أنه سيموت قريبًا، وغيرها من المواقف المأساوية من أطباء يفترض فيهم الرحمة.