خبير تجميل يكذّب صفية العمري

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
استنكر الماكيير محمد عشوب، تصريحات الفنانة صفية العمري، والفنانة إسعاد يونس، مؤخرًا حول عدم استعانتهما بماكيير في جميع أعمالهما الفنية.
محمد عشوب، وجه رسالة لصفية العمري، عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، ذكرها فيها أنه وضع لها المكياج في مسلسل «ليالي الحلمية» بأجزائه الخمسة، فضلا عن فيلمي «على باب الوزير»، و«البيه البواب»، مؤكدًا أنه عمل المكياج أيضا للفنانة إسعاد يونس في جميع أعمالها.
كما انتقد إنكار الممثلتين لمجهوده معهما في عمل المكياج بأعمالهما الفنية، ووجه رسالة إلى صفية العمري، وأعرب عن اندهاشه من إنكارهما الاستعانة به في عمل المكياج في أعمالهما الفنية، موضحًا أنه أراد فقط أن يذكرهما من هو الدكتور محمد عشوب.
وكانت صفية العمري، قد قالت خلال حلقة برنامج «صاحبة السعادة»، والمذاع عبر فضائية dmc، إنها تتولي عمل المكياج لنفسها خلال أعمالها الفنية، ولا يوجد ماكيير يستطيع أن يلمس وجهها، وذلك بعد أن منعت فنانة كبيرة عنها الماكيير عندما كانت تشارك في أحد الأفلام الهامة مع المخرج الراحل نادر جلال، ووجهت لها الشكر لأنها قدمت بذلك خدمة لها وأصبحت تعتمد على نفسها خلال المناسبات والمسلسلات.
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