في خطوة مفاجئة، لويس فيتون تعاقب مايكل جاكسون

في خطوة مفاجئة، سحبت دار لويس فيتون الفرنسية للأزياء المنتجات التي تستلهم مايكل جاكسون من مجموعتها لملابس الرجال الخاصة بصيف 2019 بعد عرض فيلم وثائقي يزعم تحرش نجم البوب الراحل جنسيًا بأطفال.

وأكدت متحدثة بإسم لويس فيتون إن التشكيلة التي تستلهم جاكسون والتي عُرضت في كانون الثاني/يناير ضمن أسبوع باريس للموضة ومن المقرر أن تُطرح في المتاجر في حزيران/يونيو المقبل لن تطرح للبيع.

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وأشارت الشركة إنها في ذلك الوقت لم تكن تعلم بشأن فيلم “الخروج من نيفرلاند” الوثائقي الذي يحكي قصة رجلين يزعمان أن “جاكسون” اعتدى عليهما جنسيًا في طفولتهما.

أسرة “جاكسون” وصفت العمل الفني بأنه “مؤلم ومثير للانزعاج”. واكدت “أنه بريء مئة بالمئة”.

نذكر ان نجم البوب الأميركي توفي في 25 حزيران/يونيو 2009 عن عمر يناهز الخمسين عاما إثر تناوله جرعة قاتلة من مخدر البرونوفول.