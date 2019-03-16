هكذا ردت زوجة باسم ياخور على تعليق مهين بحقها

نشرت رنا الحريري، زوجة الممثل السوري باسم ياخور، على صفحتها عبر موقع انستغرام، صورة تجمعها بزوجها خلال تواجدهما في العاصمة اللبنانية بيروت

Advertisements

الصورة نالت اعجاب المتابعين، خصوصًا محبي النجم السوري، الا ان الامر لم يخلُ من تعليقات معيبة ومستفزة بعض الشيء، حيث كتبت احداهن تعليقًا انتقدت فيه شكل “انف” الحريري، قائلة “تخوف زوجته، شفي خشمها كأنو مقصوص بمقص“.

من جهتها، لم تتردد رنا الحريري في الرد على هذا التعليق، متحلية بالأخلاق والذوق الرفيع، اذ قالت: “لو كنت أنا صممت شكل أنفي وركبته، كان تعليقك ممكن يكون الو معنى، بس لأنو الله خلقني هيك و شكل أنفي هيك، يعني استنكارك مو موجه إلي، وتعليقك بلا طعمة وبلا ذوق. و اذا انتي شايفة انو في مشكلة بوشي، انا شايفة انو في مشكلة اكبر بكتير بأخلاقك وتربايتك”.

تعليق رنا هذا استحوذ اعجاب المتابعين الذين راحوا يشيدون بأخلاقها العالية وطريقتها المحترمة في الرد على الانتقادات، مهما كانت شخصية ومؤذية.