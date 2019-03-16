جورج الراسي بعد الديو مع شقيقته ساندرين: أحضّر لأغنية رُومانسية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعيش الفنانان جورج الراسي وساندرين الراسي هذه الأيام حالة ترقب لأصداء ديو "امشي على الورد" الذي أطلقاه منذ أيام قليلة عبر خدمة "أنغامي"، والديو كان خاصا بالأعراس وهو من كلمات طوني أبي كرم وألحان وتوزيع نيقولا شبلي.

وأعربت الفنانة ساندرين الراسي، في حديث خاص لـ"فوشيا"، عن سعادتها بالوقوف إلى جانب شقيقها الفنان جورج الراسي الذي أكدت أنه لا يتوانى ولو للحظة عن تقديم كل الدعم اللازم لها للاستمرار على الساحة الفنية.

وأضافت: "كنت مصرة على أداء الديو إلى جانب شقيقي جورج على الرغم من أن أسامي كثيرة عُرضت على شركة الإنتاج DBD Talent التي أعمل معها".

ونفت الفنانة ساندرين أن يكون هناك مشاركة لشقيقتها الممثلة نادين الراسي في الفيديو كليب الذي صور مؤخرا تحت إدارة المخرجة هيفا فقيه، بخاصة بعد نشر الأخيرة في إنستغرام صورة وهي ترتدي فستان زفاف، مرجحة أن تكون تلك الصورة من عمل سابق.

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من جهة ثانية، أشار الفنان جورج الراسي في حديث خاص لـ"فوشيا" إلى أنه لطالما راودته فكرة الديو التي كان سيخوضها بداية إلى جانب شقيقته الممثلة نادين الراسي إلا أن الظروف لم تكن مناسبة وحالت دون إتمام العمل.

وقال جورج الراسي إن شقيقته ساندرين تتمتع بصوت جميل وكل المقومات المساعدة على النجاح، مستطردا بالقول "ساندرين تستاهل كل نجاح".

وختم الراسي حديثه بالكشف عن تحضيره لأغنية رومانسية سيطلقها قريبا وهي من كلمات الشاعر طوني أبي كرم وألحان وتوزيع نيقولا شبلي وسيصورها في لبنان تحت إدارة المخرج حميد مرعي.