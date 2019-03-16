تامر هجرس آخرهم.. نجوم يستعرضون ممتلكاتهم "الفاخرة" للجمهور

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حياة الترف والبذخ يعيشها الكثيرون من أبناء الأغنياء، وربما لا يتلقون أي تعليقات بشأن الرفاهية التي يعيشون فيها، عكس "المشاهير" منهم، الذين يتهمهم الجمهور بالغرور، إذا ما استعرضوا ممتلكاتهم "الفاخرة".

نجوم الفن ليسوا ببعيدين عن هذه الاتهامات، إلا أن أغلبهم لا يلتفت لمثل هذه الأقاويل، علاوة على وجود نجوم جدد لم يتعلموا من انتقادات الجمهور لسابقيهم، وآخر هؤلاء النجوم الفنان المصري تامر هجرس.

وتستعرض "فوشيا"، في التقرير التالي، أبرز الفنانين الذين استعرضوا ممتلكاتهم الخاصة..

تامر هجرس

استعرض الفنان المصري تامر هجرس، سيارته من خلال ألبوم صور نشره مؤخرًا، عبر حسابه في "إنستغرام"، وذلك أثناء ممارسته السباحة والتسوق بالدراجة والسيارة والبيتش باجي.

وظهر هجرس، في الصور بإطلالة صيفية، مرتديًا ملابس صيفية، ونظارة، ولاقت الصور إعجاب جمهوره، فيما انتقدها البعض الآخر.

محمد رمضان استعراض مستمر

أثار الفنان المصري محمد رمضان، حالة من الجدل، بعد استعراضه لممتلكاته الخاصة وسياراته الرياضية ودراجاته النارية، بشكل مستمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ الأمر الذي استفز بعض متابعيه ووصفوه بالغرور والتباهي.

ووصفوه بأنه تمادى في الغرور واستعراض ممتلكاته الثمينة في أغانيه خاصة كلمات الأغنية الاستفزازية، ولم يلتفت رمضان لتلك الانتقادات.

ولم يكتف رمضان، بذلك بل أصبح يعتمد على الظهور برفقة سياراته خلال أعماله الفنية التي قدمها، منها كليب "الملك"، حيث ظهر في بداية الكليب 7 سيارات باهظة الثمن يمتلكها الفنان الشهير، تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 31 مليونا و300 ألف جنيه مصري تقريبًا؛ الأمر الذي جعل بعض الفنانين يشنون عليه هجومًا عنيفًا، عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي مثل المطربة إيناس عز الدين والمطرب رامي صبري والفنان أحمد السعدني والإعلامي وائل الإبراشي.

أحلام وحياة البذخ

رغم أن المطربة الإماراتية أحلام، اختارت دراسة الحقوق، إلاّ أنّ وفاة والدها والنكسة المالية التي مرت بها العائلة أجبرتها على ترك الحقوق، لتحقق حلمها الأكبر في الغناء ومساندة عائلتها؛ وهو ما جعلها من "أثرياء" الخليج.

وكانت مراحل أحلام في بدايتها صعبة، واستغرق الأمر حوالي ثلاث سنوات لإقناع والدتها باحتراف الفن، كما حاول شقيقها الذي يرى الفن "حرامًا" قتلها أكثر من مرة لمنعها من دخول هذا المجال.

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أصبحت أحلام، من أغنى فنانات الشرق الأوسط، كما أصبح معروفا عنها شغفها بالمجوهرات، حتى إنّها ارتدت في إحدى حلقات أراب آيدول عام 2012 فستانا مرصعًا بالماس، واعترفت أحلام بخضوعها لعمليات التجميل، أكثر من مرة.

حسين فهمي مع اللامبورجيني

ظهر الفنان المصري حسين فهمي، وهو يقود سيارة "لامبورجيني أوروس"، الجديدة وذلك أثناء زيارة له إلى مدينة جدة في شهر يناير الماضي.

وأتيحت السيارة للفنان المصري على سبيل التجربة، إلا أن حسين فهمي، كشخص يعيش حياة الرفاهية.

الفنان المصري محمد علي وسياراته

تداول بعض النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورًا للفنان المصري محمد علي، مع سياراته، وكتب أحدهم "محمد علي الظابط سراج في مسلسل طايع ما شاء الله عنده عربيات تشتري محمد رمضان بعربياته، نفسي افهم ليه بقى مبيطلعش يقول إنه رقم 1 لو بالعربيات بقى".

فيما جاء رد محمد، ببيان كالتالي: "رقم واحد مش بحجم المال بالأخلاق والمعاملة الحسنة، ثانيا محمد رمضان أنا مينفعش أخش معاه في مقارنة، لأنه نجم كبير وليه جمهوره، وأنا لسة بقول يا هادي في التمثيل لإنه بالنسبة ليا هواية، أما عملي الأساسي المقاولات ودي مهنتي".

وتابع علي قائلًا: "الأهم من كل ده كلنا بدأنا من تحت الصفر وربنا بيرزق كل واحد ولكن الرزاق هو الغني، كل ده زائل ولكن مش أكتر من استمتاع، وكل واحد وليه وجهة نظر طالما حياته الشخصية مش بيضر حد، الغني الحقيقي غنى النفس".

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محمد عبده وراشد الماجد أبرز نجوم الخليج

يعد النجم راشد الماجد، من بين النجوم الخليجيين الأثرياء الذين يملكون ثروة كبيرة وهم يعيشون حياة مترفة للغاية، إضافة للنجم عبادي الجوهر، الذي يعد أحد النجوم الخليجيين الذين يملكون ثروات كبيرة ويتمتعون بحياة الترف والرفاهية في بلدهم.

ويعد النجم محمد عبده، أيضًا من النجوم الخليجيين الأغنياء جدًا والذين يفضلون عيش حياة الرفاهية على أكمل وجه.