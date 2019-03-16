صور| ديانا كرزون بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

خضعت الفنانة الأردنية ديانا كرزون لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت "ديانا" في الصور بإطلالة مميزة وجذابة، مرتدية فستان أنيق، ونالت الصور إعجاب الجمهور.

وعلقت "ديانا" على الصور: "‏يومك ابتدا.. ويجب أن تعلم جيدا أن كُل ما سيحصل به هو ناتج عن قراراتك وبكامل إرادتك.. فشكّله كما تريده أن يكون".

يذكر أن آخر أعمال ديانا كرزون غنائها تتر المسلسل الخليجي "روز باريس"، الذي كتب كلماته الشيخ دعيج الخليفة الصباح، وألحان وتوزيع جاسم الشايع.