شاهد: أحمد الفيشاوي يضعُ زوجته في مرمى السّاخرين بهذه الصورة

عبّر الفنان المصري أحمد الفيشاوي، عن محبته لزوجته ندى الكامل، من خلال نشره صورًا رومانسية جمعتهما على شاطىء البحر، عبر حسابه على “إنستغرام”.

وعلّق أحمد الفيشاوي قائلًا: “الحب الحقيقي”، إلّا أنه لم يكن يعلم بأنه وضع زوجته في مرمى السّاخرين، بعد نشره تلك الصور، حيث واجه انتقادات حادة بسبب إطلالتها التي وصفها كثيرون بـ”المبالغ فيها”. وكتب أحد المتابعين قائلًا: “الصورة الثانية دي ضربت كل معايير الهندسة وحساب المثلثات بالبنط العريض”، فيما سخر آخر، من لون شعرها فقال: “إنت عملتلها شعرها بالحنة”.

وشبّهها آخرون بالفنانة والراقصة الاستعراضية سما المصري، فقال أحدهم: “هي مالها كارفة على سما المصري كده ليه”. وتابع آخر: “إيه ده يابني دي غلبت البرجين بتوع سما المصري، إلحقي يا سما في منافسة هتاخد مكانك”. فيما اعتبر البعض أن هذه الإطلالة غير طبيعية فقال متابعون: “لا صارف على السيليكون حلو”، و”السيليكون ضرب من ماية البحر تقريبًا”، و”يا عم إنت نسيت تعمل فوتوشوب للظل بتاع المدام”. يُذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي، كان فيلم “122” مع الفنان طارق لطفي، كما يواصل حاليًا تصوير مشاهده في أحداث الجزء الثاني من فيلم “ولاد رزق”.