بالصور.. فرقة "المرعشلي" تحيي حفل غنائي بساقية الصاوي

أحيا فريق "المرعشلى" للإنشاد الدينى، حفلًا جديدًا على خشبة مسرح الحكمة بساقية الصاوى مساء أمس، الجمعة.
قدمت الفرقة من خلال الحفل كعادتها باقات إنشادية متميزة وسط جمهورها والذى تكون من عدد كبير من الأطفال والشباب والكبار الذين جاءوا من أماكن مختلفة للاحتفال مع الفريقوالاستماع إلى أناشيدهم المتميزة.
قدم الفريق لجمهوره أناشيد (قلت لما وسبحان من صور وصلوا على خير الأنام والقصيدة المحمدية) وسط تفاعل كبير من الحضور، وقدم الفريق ابتهالهم الأشهر "الله يا مولانا" وسط تصفيق متتالٍ
ويتميز فريق المرعشلى بطلبه الدائم من الجمهور -قبل مدة كل حفل- على مواقع التواصل الاجتماعى أن يقوموا بكتابة الأناشيد والابتهالات التى يودون سماعها من الفريق، وبالفعل يقوم الفريق بقائده ومؤسسه عبد القادر المرعشلى بإنشاد هذه المجموعات المختارة من الجمهور.
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