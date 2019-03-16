وفاة عزت إبراهيم بعد صراع مع المرض

أعلن الفنان منير مكرم، عن وفاة الفنان عزت إبراهيم بعد صراع مع المرض، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصلالإجتماعي الشهير "فيسبوك".
وكتب "مكرم" في تدوينة عبر صفحتة قائلًا :" الدوام لله.. عزت ابراهيم
ويذكر أن الفنان عزت إبراهيم شارك في عدد من الأعمال، منها: "المهاجر، جواز بقرار جمهوري، باب الخلق، آدم، المغنى".
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