فن ومشاهير

وفاة عزت إبراهيم بعد صراع مع المرض

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أعلن الفنان منير مكرم، عن وفاة الفنان عزت إبراهيم بعد صراع مع المرض، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل

الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب "مكرم" في تدوينة عبر صفحتة قائلًا :" الدوام لله.. عزت ابراهيم

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رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض الدوام لله".

ويذكر أن الفنان عزت إبراهيم شارك في عدد من الأعمال، منها: "المهاجر، جواز بقرار جمهوري، باب الخلق، آدم، المغنى".

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