وفاة عزت إبراهيم بعد صراع مع المرض

أعلن الفنان منير مكرم، عن وفاة الفنان عزت إبراهيم بعد صراع مع المرض، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل

الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب "مكرم" في تدوينة عبر صفحتة قائلًا :" الدوام لله.. عزت ابراهيم

رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض الدوام لله".

ويذكر أن الفنان عزت إبراهيم شارك في عدد من الأعمال، منها: "المهاجر، جواز بقرار جمهوري، باب الخلق، آدم، المغنى".