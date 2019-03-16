تعرف على تفاصيل حفل محمد فهيم في ساقية الصاوي

يستعد الفنان محمد فهيم، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا تحت عنوان "حفلة السعادة"، وذلك في قاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوي يوم الجمعة الموافق 29 مارس من الشهر الجاري. الصاوي يوم الجمعة الموافق 29 مارس من الشهر الجاري. ويذكر أن "فهيم" كان قد طرح أغنية دويتو بعنوان "لعلمك" مع الفنانة شروق، وهي كلماته وألحانه وتوزيعه، ومكساج وماستر جورج يعقوب، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا.

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