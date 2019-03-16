بالصور.. نجم آراب جود تالنت يشارك "تويا" في "نقطة تحول" بأحضان الساقية

استقبلت قاعة الكلمة بساقية عبدالمنعم الصاوى اليوم الثانى من أيام "كرنفال دار تويا" والذى بدأته الدار الخميس الماضي بعدد من الفاعليات المميزة لعدد من الكتاب المميزين والذين شاركوا الدار احتفالها فى أحضان ساقية الصاوى.

اختلف اليوم الثانى والذى استقبلته الكلمة الساعة الخامسة مساء أمس الجمعة عن اليوم الأول حيث كان تحت عنوان "نقطة تحول" والذى كان عبارة عن مجموعة من نقاط التحول فى الجوانب الشخصية لمجموعة من كُتاب الدار الذين صعد كل منهم واحدًا تلو الآخر وسرد قصة

حياته والعبرة التى خرج بها من الدنيا بعد مروره بمجموعة من الأزمات والعوائق التى كانت سببًا من وجهة نظرهم فى شهرتهم الحالية، وأنها كانت الدافع الوحيد لهم لمواجهة مصاعب الحياة بكافة أشكالها.

كان من أبرز الكُتاب الذين سردوا قصصهم التى ربما سطروها فى كُتبهم المنشورة أو كانت عبرة قد خرجوا بها من حياتهم (الكاتبة أمانى العدوى والكاتب شريف سعيد والكاتبة شيماء الجمال والكاتبة شيرين عصام

وعمرو عادل وحسام مصطفى) والذى كان ظهورهم بالتتابع، واتفقوا على أن النجاح يأتى بالسعى والمثابرة وعدم التكاسل واتخاذ القرارات السليمة والصحيحة والإيجابية بالحياة.

أما عن مفاجأة اليوم فتمثلت فى صعود النجم والمثابر أحمد ياسر خشبة المسرح والذى تم رفضه لأكثر من مرة فى برنامج آراب جود تالنت لعدم توافر الإمكانيات الصوتية لديه ولكنه استطاع بعد ثلاث مرات من الرفض أن ينال إعجاب اللجنة والعالم العربى بأكمله بعدما أيقن بموهبته وأثقل نفسه وسار وراء هدف محدد فى حياته.

وقدم ياسر أغنية وسط ترحيبات كبيرة من الحضور، وتوالت فاعليات اليوم والتى دارت حول عنوان اللقاء وصولًا للصور التذكارية التى التقطها الحاضرون مع المتحدثين.

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