في عيد ميلادها.. تعرف على عمر حنان شوقي الحقيقي

تحتفل اليوم الفنانة حنان شوقي بعيد ميلادها الـ 52، عرفها الجمهور بملامحها البرئية والطفولية وموهبتها الكبيرة التي ظهرت خلال تجسيدها العديد من الأدوار المختلفة بطريقة مميزة.

وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها أبرز المحطات في حياتها الفنية:

اسمها الحقيقي سيدة أمين أحمد.

ولدت في مدينة المنصورة يوم 16 مارس 1967.

نشأت في حي شبرا بالقاهرة بحكم طبيعة عمل والدها.

تلقت تعليمها في "مدرسة الشيخ خالد" الابتدائية في شبرا.

تميزت في غناء التواشيح الدينية بالمدرسة أثناء المرحلة الابتدائية.

وكانت أبلة فضيلة أول من اكتشفها، وقدمتها للجمهور من خلال برنامج "غنوة وحدوتة" وهي بعمر الثامنة.

Advertisements

التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرجت فيه عام 1990.

عرفها الجمهور من خلال دورها في مسرحية

"فارس وبني خيبان" مع الفنان سمير غانم.

شاركت بمسرحيات عديدة منها: "نشنت يا ناصح، ودستور ياسيادنا، والعسكري الأخضر".

تواجدت في مسلسلات أبرزها: "ليالي الحلمية، والبخيل وأنا".

حققت نجاحًا واسعًا من خلال دورها في مسلسل "الناس في كفر عسكر".

اختارها الفنان عادل إمام للظهور معه في فيلم "الإرهابي".

ظهرت في عدد من الأفلام أشهرها: "يا تحب يا تقب"، و"دماء على الأسفلت"، و"البحر بيضحك ليه".

ابتعدت لفترة عن التمثيل، وانضمت إلى الطريقة الصوفية الخليلية.