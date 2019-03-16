عالمانيون تستضيف حسن حنفي في صالون الثلاثاء

تستضيف حركة علمانيون في صالونها الثقافي الأسبوعي الثلاثاء القادم 19 مارس المفكر الكبير الدكتور حسن حنفي في ندوة تبدأ في تمام السابعة مساء بعنوان "الدين والعلمانية، هل يتعارضان ؟!" ويدير الندوة المفكر الكبير الدكتور عبدالسلام الشاذلي. ويشار إلى إنّ مصطلح العلمانية من أكثر المصطلحات المثيرة للجدل والخلاف في ثقافتنا العربية المعاصرة، ولقد نجح دعاة الإسلام السياسي في تشويه دلالة المصطلح في الحقل التداولي للثقافة العربية. أكثر المصطلحات المثيرة للجدل والخلاف في ثقافتنا العربية المعاصرة، ولقد نجح دعاة الإسلام السياسي في تشويه دلالة المصطلح في الحقل التداولي للثقافة العربية. وكان وقد ركز دعاة الإسلام السياسي في نقدالعلمانية على أنّها نتاج المجتمع الغربي، ولها خصوصيتها الشديدة، ولا تتوافق مع التكوين الثقافي للمجتمع العربي، وقد تركز رفض الإسلام السياسي للعلمانية على أنّها تدعو للفصل بين الدين والسياسة، وهو ما يتعارض مع طبيعة الإسلام، وأنّها تروّج للإلحاد، وقد تغافل هؤلاء عن أنّ مصطلحالعلمانية له العديد من التعريفات، التي تلتقي بصورة قوية مع تصور الإسلام للعالم والإنسان.

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