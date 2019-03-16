عالمانيون تستضيف حسن حنفي في صالون الثلاثاء

تستضيف حركة علمانيون في صالونها الثقافي الأسبوعي الثلاثاء القادم 19 مارس المفكر الكبير الدكتور حسن حنفي في ندوة تبدأ في تمام السابعة مساء بعنوان "الدين والعلمانية، هل يتعارضان ؟!" ويدير الندوة المفكر الكبير الدكتور عبدالسلام الشاذلي.
ويشار إلى إنّ مصطلح العلمانية منأكثر المصطلحات المثيرة للجدل والخلاف في ثقافتنا العربية المعاصرة، ولقد نجح دعاة الإسلام السياسي في تشويه دلالة المصطلح في الحقل التداولي للثقافة العربية.
وكان وقد ركز دعاة الإسلام السياسي في نقدالعلمانية على أنّها
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