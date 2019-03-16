شاهد.. راندا البحيري بإطلالة الأميرات في أحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة راندا البحيري، لجلسة تصوير جديدة نالت إعجاب العديد من جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا.

وظهرت "البحيري" خلال الجلسة بإطلالة

الاميرات، حيث ارتدت فستان سوارية من تصميم منى بن صالح، كما توجت الإطلالة بمكياجأظهر ملامحها بشكل مميز.

يذكر أن آخر أعمال راندا البحيرى هو مسلسل "سرايا حمدين"، والذي عرض خارج الماراثون الرمضاني وشارك في بطولته كل من سامح حسين ودومينيك حوراني.