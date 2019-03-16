شاهد.. فيفي عبده لجمهورها: ادعولي أنا بموت

طالبت الفنانة فيفي عبدة، من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". ونشرت "فيفي" عبر صفحتها مجموعة صور من الآيات القرأنية، وعلقت عليها قائلة :"ادعولي أنا عيانة بموت ادعولي ربنا يشفينى ويشفي كل مريض ‏يا رب العالمين آمين". ويذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده مسلسل "ياسمينا" الذي يجري تصويره حاليًا، بطولة حورية فرغلي، وتأليف محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.

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