شاهد.. صورة عائلية تجمع أحمد فلوكس بعائلة زوجته هنا شيحة

نشر الفنان أحمد فلوكس، صورة جديدة تجمعه بزوجته الفنانة هنا شيحة وشقيقتاها "حلا ومايا"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". ويشار إلى أنه كان تداول مؤخرًا شائعات حول انفصال الثنائي فلوكس وهنا وذلك بعدما قام فلوكس بحذف الصور التي كانت تجمعه بزوجته خلال الشهور الماضية ليعودا من جديد بنشر صور عائلية تنفي ما الثنائي فلوكس وهنا وذلك بعدما قام فلوكس بحذف الصور التي كانت تجمعه بزوجته خلال الشهور الماضية ليعودا من جديد بنشر صور عائلية تنفي ماانتشر خلال الأيام الأخيرة. ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "براءة ريا وسكينة" الذي يقوم بتصوير مشاهده حاليًا ويشارك فى بطولة العمل كل من منة فضالى ومحسن منصور ولطفى لبيب وياسر علي ماهر وأشرف مصيلحي، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم.

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