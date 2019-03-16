تستعد ساقية عبدالمنعم الصاوى لتنظيم يوم "عالم المرأة فى يوم واحد" اليوم السبت والذى يوافق الاحتفال بيوم المرأة المصرية، حيث تحتفل الساقية بالمرأة بيوم كامل مليء بالفاعليات المختلفة والندوات التثقيفية وغيرها، وضيوف الشرف لهذا اليوم الفنانتين القديرتين شيرين وليلى عز العرب والفنان تامر فرج.
الجزء الأول من اليوم والذى سيبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثةمساءً يتضمن جولة نسائية بالعجل ومن بعدها تتوالى عروض خاصة بالمرأة فقط كالزومبا والاستعراضات الهندية والفلامنكو وغيرها.
أما الجزء الثانى من اليوم والذى سيستمر حتى الثامنة مساءً فسيشمل عقد عدة ندوات فى مجالات الصحة والجمال والإتيكيت والتغذية السليمة والموضة، ومنهم اسضافة كل من كابتن إيمان سليمان
جدير بالذكر أن اليوم سيشهد معرض تسوق مفتوح لمنتجات الأعمال اليدوية والأغذية والاكسسوارات ومنتجات البشرة والشعر وديكور المنازل ومشغولات يدوية ومستحضرات تجميل وملابس أيضًا، كما سيتم تنظيم مسابقات وفقرات سحب على جوائز قيمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. شيرين وليلى عز العرب وتامر فرج ضيوف "عالم المرأة في يوم واحد" في الساقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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