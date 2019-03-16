كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "Mbc مصر" تعرض مسلسل "عائلة الحاج نعمان" في هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض شاشة "mbc مصر"، مسلسل "عائلة الحاج نعمان"، يوميًا من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على أن يُعاد العرض في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس الجاري.

تدور أحداث مسلسل “عائلة الحاج نعمان” في فترة السبعينيات من القرن الماضي حول تاجر الموبيليات الشهير “الحاج نُعمان” الذي يُعاني إبنه الوحيد “خالد” من إعاقة ذهنية ونوبات من الصرع تجعله غير قادر على التعامل بعدالة مع زوجته الأولى واخواته البنات، مما يدفع زوجته للسفر إلي القاهرة بعد حملها مع عدم اعترافه بهذا الحمل، مما يُفجر الكثير من الصراعات والأزمات داخل العائلة، وتتجلى خلال الأحداث جوانب الصدق والحب من جانب والقُبح والكذب والخداع من جانب أخر، وتتكشف الكثير من الوجوه الخفية لأفراد الأسرة الطامعين في الثروة.

يجمع المسلسل نخبة من الفنانين منهم تيم الحسن، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، ويسرا اللوزي، وهبة مجدي، وفاطمة الناصر، وغيرهم، وهو من تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد شفيق.