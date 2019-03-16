كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوليا الشواشي تُعلن اعتذرارها عن مسلسل تونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الفنانة التونسية جوليا الشواشي، أنها اعتذرت عن المشاركة ببطولة المسلسل التونسي المايسترو، والذي كان من المفترض أن يجمعها بالنجمة درة.

وقالت جوليا في تصريحات صحفية: "انشغالي بتصوير مشاهدي بمسلسل علامة استفهام امام محمد رجب دفعني للاعتذار، فمن الصعب تصوير عملين في دولتين".

وكانت جوليا الشواشي شاركت في بطولة فيام نادي الرجال السري امام النجم كريم عبد العزيز والفنانة غادة عادل.