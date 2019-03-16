شاهد.. لجين عمران تحتفل بزواج ابنتها جيلان مرة جديدة في دبي

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كتب امير فتحي في السبت 16 مارس 2019 12:56 مساءً -
احتلفت الإعلامية السعودية لجين عمران مرة جديدة بزواج ابنتها جيلان، ولكن هذه المرة في دبي في حفل فخم نظمته ودعت فيه كل صديقاتها.
لجين عمران نشرت عبر خاصية “ستوريز” عبر انستقرام، مقاطع وصور عدة من حفل استقبال ابنتها جيلان العروس في دبي، فكشفت اللقطات المختلفة عن فخامة الديكور الذي شمله الحفل، والذي ساد أجوائه كاسات الشموع بشكل لافت.
كما نشرت لجين عمران لقطات من استعدادها لحفل استقبال ابنتها جيلان في دبي، فأظهرت بالصور لحظة اختيارها للمجوهرات التي حملت علامة Bulgari.
وتألقت أم العروس لجين عمران بفستان من اللون الأسود، أما شقيقتها الفنانة أسيل عمران فاختارت فستاناً من اللون الأحمر، لتتخلى عن الحذاء الكعب العالي في وسط الحفل، وارتدت عوضاً عنه آخر رياضياً حتى يضمن لها الراحة في مثل هذه المناسبة السعيدة.
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