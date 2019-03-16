نسرين طافش تحارب المخدرات بكليب “أريد ارتاح” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: طرحت الفنانة السورية نسرين طافش أغنية جديدة بعنوان “أريد أرتاح” باللهجة الخليجية، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الفيديو رفع شعار “لا للمخدرات” ووجهت طافش من خلاله رسالة في أول الكليب وهي: “هناك أكثر من 187 ألف شخص يموتون سنويا بسبب تناول المخدرات، و622 ألف شخص يعرضون بيوتهم للانهيار ويهجرون عائلتهم، وأكثر من 83 ألف شخص مشرد حول العالم”.

الكليب من إخراج سعيد الماروق، الذي أبدع كعادته بتجسيد فكرة العمل في أجمل صورة، وأخذ على عاتقه مواجهة الإدمان على المخدرات في رسالة اجتماعية وإنسانية يثبت من خلالها أن الفن رسالة. أمّا أغنية “أريد أرتاح” فهي من كلمات الشاعر سيف فارس، وألحان علي صابر، وتوزيع موسيقي حسام كامل.

على صعيد آخر، تخوض نسرين طافس بطولة درامية جديدة في مسيرتها الفنية من خلال مسلسل “مقامات العشق” مع المخرج أحمد إبراهيم الأحمد وإلى جانب النجوم يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل وقمر خلف وسارة فرح ونادين خوري.

لمشاهدة فيديو كليب “أريد أرتاح”: