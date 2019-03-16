محمد عبده يُطرب الجمهور السعودي في الإحساء

متابعة بتجــــــــــــرد: أحيا الفنان السعودي محمد عبده حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات موسم الشرقية في الأحساء بالمملكة العربية السعودية.

وافتتح فنان العرب الحفل بأغنية “على البال”، بعدها قدّم أجمل أغاني أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات ومنها “لي ثلاث أيام”، “كل ما نسنس”، “رماد المصابيح”، “أقرب الناس”، “مذهلة” وغيرها وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي غصّ به المكان.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحفل أقيم برعاية “هيئة الترفيه” وتولت تنظيمه “روتانا” للصوتيات والمرئيات بإشراف السيد سالم الهندي، الرئيس التنفيذي للشركة.