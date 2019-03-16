مالوما يحتفل مع الجمهور: “50 مليون شكرًا”

متابعة بتجـــــــــــــرد: حقق كليب النجم الكولومبي العالمي مالوما الجديد HP أكثر من 50 مليون مشاهدة بعد أسبوعين على طرحه عبر موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

واحتفل مالوما بهذا الإنجاز الرقمي مع الجمهور، حيث نشر تصميمًا للمناسبة وكتب بتعليقه عليه: “50 مليون شكرًا”.

ويعتبر مالوما من أشهر الفنانين العالميين على الإطلاق حيث يتمتّع بشعبية جارفة في مختلف أنحاء الأرض وهو ما يظهر بوضوح في حفلاته التي تستقطب الملايين يوميًا.

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نفيد بالذكر أن مالوما فاز مؤخرًا بمعظم الإستفتاءات الجماهيرية التي تم ترشيحه فيها متفوقًا على عدد كبير من الفنانين الذين سبقوه إلى عالم الإحتراف، كما وحصل على جائزة “أفضل ألبوم غنائي لاتيني” ضمن مهرجان Latin GRAMMY Awards 2018 لهذا العام.

لمشاهدة فيديو كليب HP: