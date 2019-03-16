رسالة مؤثرة من عاصي الحلاني لأولاده ومعايدة خاصة إلى دانا

متابعة بتجــــــــــرد: احتفل فارس الغناء العربي عاصي الحلاني وعائلته بعيد ميلاد ابنته الصغرى “دانا”، في أجواء طغى عليها الفرح.

وغنّى عاصي لابنته، وشارك صورة عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي تجمعه بأولاده الثلاثة علّق عليها: “لما بْ ليل العمر طلَّيتو، هالقدّ هاك الليل ضوَّيتو، هالقدّ صار الليل فجر زهور، وزغار كيف اللَّيل عبيتوا”. وختم: “عقبال المية حبيبة عمري دانا”.

هذا ونشر عاصي الحلاني فيديو خاص من الإحتفالية التي أقامها لإبنته دانا بمنزل العائلة في لبنان وظهر فيه إلى جانب زوجته كوليت الحلاني مع صاحبة العيد وشقيقيها ماريتا والوليد.