الملكة تعلن قرارها الرسمي بشكل مغادرة هاري وميغان

متابعة بتجــــــــــرد: بعد طول انتظار، سمحت الملكة إليزابيث رسمياً للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بالاستقلال بحياتهما عن الأمير وليام وزوجته كايت ميدلتون، وأعلن قصر بكنغهام أن العمل يتم الآن على تأمين إقامةٍ مستقلة لهما.

وذكر في بيانه: “ستتضمّن هذه الخطوة التي يتم التخطيط لها منذ فترة طويلة، وجود ترتيبات تقدّم الدعم الدائم لعمل دوق ودقة ساسيكس، في الوقت الذي يبدآن فيه حياتهما الأسرية، وانتقالهما إلى مكان إقامتهما الرسمي في مقر فروغمور الملكي”.

وبهذه الخطوة سينتقل مكتب دوق ودقة ساسيكس، من قصر كينسينغتون إلى قصر باكنغهام، حيث تقيم الملكة، لكن سينتقل الزوجان للعيش في منزلهما الريفي الجديد في وندسور في الربيع، بينما سيبقى مكتب دوق ودوقة كامبريدج، الأمير وليام وكيت، في قصر كنسينغتون في لندن، حيث يعيشون مع أطفالهم الثلاثة.