حسين الجسمي على هامش الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية: “نحن أصحاب الهمم”

متابعة بتجـــــــــــرد: تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحضور ملوك وقادة الدول العربية والعالمية وأصحاب السمو حكام الإمارات وأولياء العهود وكبار ضيوف الدولة، شارك النجم الإماراتي حسين الجسمي في حفل إفتتاح دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 التي تحتضنها مدينة أبوظبي.

وقدّم الجسمي أوبريت Right Where I’m Supposed To Be إلى جانب خبة من نجوم الأغنية العربية والعالمية، وهم تامر حسني، أصالة نصري، لويس فونسي وأفريل لافين أمام جمهور العالم الذي تابع الحفل عبر 150 نقلت الحدث على الهواء مباشرة.

وأعرب الجسمي عن سعادته بإقامة هذه الدورة الرياضية العالمية على أرض الإمارات، وقال عبر حساباته على وسائل التواصل الإجتماعي: “حدث يحمل كل معاني الفخامة والفخر على أرض العز والتسامح .. نحن أصحاب الهمم”.

أوبريت Where I am supposed to be شارك في تأليفه وإنتاجه كل من المنتج المنفذ كوينسي جونز والمؤلف الموسيقي جورج ويلز والمؤلفة نينا وودفورد ونجم فرقة “وان ريبابليك” راين تيدر.