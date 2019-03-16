فيفي عبده تتعرض لوعكة صحية خطيرة

Mar 16, 2019 تعرضت الفنانة فيفي عبده لوعكة صحية شديدة، لم تكشف عن المرض الذي اصابها. Advertisements وطلبت “عبده” من جمهورها على مواقع التواصل الدعاء لها بالشفاء لأنها مريضة جداً. وكتبت: “ادعولى أنا عيانة بموت ادعولى ربنا يشفينى ويشفى كل مريض ‏يا رب العالمين آمين“. نشير ان فيفى عبده كانت قد عادت مؤخرًا الى الرقص بعد اعتزالها لسنوات. كما انها تشارك الجمهور ببعض وصلات الرقص عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل. أسرة موقع “الخليج 365” تتمنى السلامة لفيفي عبده وان تعود بأسرع وقت الى جمهورها لتنشر الفرح.







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