حسام فارس يكشف تطورات "ولاد تسعة".. وسبب قلة ظهوره بالدراما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان المصري حسام فارس، عن سبب قلة ظهوره في الدراما خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى دقته الشديدة في اختيار أدواره وحرصه على الحفاظ على مستوى النجاح الذي حققه.

وقال فارس لـ "فوشيا" خلال حضوره حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي في دورته الـ36، إنه لا يهتم بحجم الدور، بقدر تأثير الشخصية في العمل الدرامي، لافتًا إلى أنه شارك كضيف شرف في العديد من المسلسلات.

وأضاف أن التعاون المصري السعودي في مجال الفن والدراما سيزيد من عدد المسلسلات المطروحة، موضحًا أن عدد الأعمال أصبح قليلًا واقتصر على بعض الفنانين فقط؛ ما يؤثر بشكل سلبي في حركة الدراما وعدد المسلسلات.

وفي فيديو "فوشيا" أيضًا؛ أوضح حسام فارس حقيقة مشاركته في الجزء الثالث من "ولاد تسعة" وآخر تطورات تصوير المسلسل.